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Bakan Akar'dan 'teröristler için iki yol var' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler için iki yol olduğunu belirterek "Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var: Biri, efendilerine ağlıyorlar 'bizi kurtarın' diye, ikincisi 'seçimleri bekleyin' diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 20:36, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 20:37
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Bakan Akar'dan 'teröristler için iki yol var' açıklaması

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buralardaki konuşmalarında, Türkiye'nin daha büyük ve güçlü olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyişine devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin, herkesin 'Acaba ne düşünüyor?' diye baktığı, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, "Büyük çalışmalar yapıldı, gayretler gösterildi. Bu mücadelenin devam etmesi, başlayan işlerin tamamlanması lazım. Asil milletimizi layık olduğu en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu ilerlemeye engel olmak isteyenlerin başında terör örgütleri geliyor"

Bu ilerlemeye engel olmak isteyenlerin başında terör örgütlerinin geldiğini ifade eden Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin zorlu arazi ve hava şartlarında kararlılıkla sürdüğünü aktararak, "Teröristleri kaynağında yok etme anlayışıyla Irak'ın kuzeyindeki son kalıntıları da temizlemeye devam ediyoruz. Bunların sonu geldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var: Biri, efendilerine ağlıyorlar 'bizi kurtarın' diye, ikincisi 'seçimleri bekleyin' diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Salonu dolduranlara "Seçimden teröristler için bir şey çıkar mı?" diye soran Akar, aldığı "Hayır" yanıtının ardından, "Bizim operasyonlarımızın tek hedefi teröristler. Bunlar kukla, oyuncak, maşa. Bu maşalar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim tek hedefimiz teröristler, başka hedefimiz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizler yüzyıllarca ekmeğimizi suyumuzu paylaştık, Cumhuriyeti birlikte kurduk, Milli Mücadele'yi beraber yaptık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz, aramıza fitne sokmak isteyenlere, bu birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin kanlarının, ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, sormaya devam ettiklerini dile getiren Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var. Ya yok olacaklar ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında hiçbir yol yok" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime de değinen Akar, salondakilere "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz?", "Vatanını, bayrağını seven Cumhur İttifakı'na oy verecek miyiz?" diye sordu. Salondakiler Akar'a bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.

"Terör örgütü köşeye sıkıştı"

Salondaki vatandaşlardan birinin "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, sağlığı iyi olsun" demesi üzerine Akar, "Yoğun programı sırasında ufak bir üşütme yaşadı. Dün konuştuk gayet iyi, tüm Kayseri'ye selamı var" dedi. Seçimin çok önemli olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak savunma ve güvenlik konularında çok büyük mesafeler kat ettik. Eğer buradan geri dönüş olursa getireceği kayıplar da çok büyük olur. Bizim çok ciddi kazanımlarımız var. Terör örgütü köşeye sıkıştı, bütün bunlardan sonra 'Bebek katillerini, teröristleri serbest bırakacağız' diyorlar. Dağdaki teröristler bir otobüsün önüne oturdular. Bu otobüse onlarla konuşan bir parti bindi, HDP. Onlarla konuşuyor, görüşüyorlar. Onun arkasına da Millet İttifakı bindi, arkaya oturdular. Bunlar hep beraber aynı otobüste gidiyorlar. Bunu görün."

Sözleri, "O otobüs devrilecek, 14 Mayıs'ta takla atacak" sloganları ile kesilen Akar, "Teröristlerle arasına mesafe koymayanların bizimle, milletimizle, insanımızla, Cumhuriyetimizle problemi var. Bu konuda 85 milyon vatandaşımızın ferasetine güveniyoruz" dedi.

"Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın"

Konuştuğu salonlarda vatandaşlar Akar'a "Kayseri seninle gurur duyuyor", "İşte ordu işte komutan", "Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın", "Kayseri'nin yiğit evladısın", "Gençlik burada Komutanın yanında" sloganları ile sevgi gösterilerinde bulundu. Akar, Develi'deki konuşması sırasında yanına gelen asker üniforması giyen bir çocuğu da sevdi.

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