'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'ten Kübra Par, Nagehan Alçı ve Nasuhi Güngör'ün sorularına yanıt verdi.

Bakan Bilgin EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce yaptığımız haberde ekonomik sıkıntılardan dolayı geçinemeyen akademisyenler bu konuda yaşadıklarını anlatmışlardı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AKADEMİSYEN MAAŞLARINI ELE ALACAĞIZ"

Şu anda uzman doktorun maaşı 58 bin lira. Kamuda çalışan doktorlara, sağlık çalışanlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Özellikle asgari ücreti yukarıya çektiğiniz zaman, 'iki katıydı bir katı oldu' denebilir. Ama mutlaka şunu söylemem lazım; akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunda hiç tereddüt yok. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata ayrı çalışma yaptık. Ayrıntılı olarak çalıştık. Ben akademisyenim, bu konuda önemli hassasiyetimin olduğunu tahmin edersiniz. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var. Ben üniversiteyi önemli görüyorum.