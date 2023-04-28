Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuru;

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; 25.03.2004 tarih ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 8 sınav merkezinde 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü ''Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'' yapılacaktır.

Bu doğrultuda; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ilgili; sınava ilişkin unvanlar, sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı sınav konularına ilişkin detaylar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresimizden çok yakında duyurulacaktır.

Sınava katılacak olan adaylara başarılar dileriz.

Teşkilatımıza hayırlı olsun.