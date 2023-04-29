Mansur Yavaş, Meral Akşener'i nasıl ikna ettiklerini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Yavaş, konuşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in nasıl ikna edildiğinden, seçim sürecine, HDP'nin Millet İttifakı'na yapmış olduğu desteğe kadar bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"İLK TURDA KAZANACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

İlk turda kazanacağımızı söyleyebilirim. Sadece miting meydanlarına bakıp da karar verilmez. Özellikle ben bu mitinglere giderken mutlaka şehirlerin içerisinden geçiyorum. Yolda gidenlerin dönüp bakması, ilgili davranması gibi şeylerden mesaj alıyorsunuz. Ben ilk defa bu seçimde gezme fırsatı buldum. Özellikle muhafazakar kıyafetli insanların çok büyük ilgisini gördüm.

AKŞENER NASIL İKNA EDİLDİ?

Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim. Bana ağabey diyor. Ekrem Bey'le işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz. Sayın Akşener etkin ve icracı olmamızı istiyor. Çünkü halkı böyle düşündüren olaylardan birisi bizim sorunlara yaklaşımımız. Biz insanların anketlerde bizi önde çıkarması için özel bir çaba yapmadık.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile görüştü. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. İki başkan çıkışta görüşmede ne konuşulduğuna dair basın mensuplarına açıklama yaptı.

"AKŞENER İCRACI VE ETKİLİ OLMAMIZI İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında Akşener, icracı ve etkili olmamızı istiyor. Anketlerde gençler, insnalar başka şeyler bekliyor diye. Yönetim tarzımız Türkiye'de beğenildi ki böyle bir ilgi oldu.

"ÇOCUKLARIMA KÖTÜ SÖZ SÖYLETMEDİM"

Ben daha çocuklarıma kötü söz söyletmedim. Bir Allah'ın kulu çocuklarıma, yakınlarıma 'Senin baban bunu yaptı' diyemez, dedirtmem. Yarın bu görevi bırakacağız sivil hayatın içine gireceğiz, aynı itibarın devamını makamı bıraktıktan sonra da istiyorum.

"ŞÜKRAN DUYUYORUZ BUNLARI İMAL EDENELRLE"

Sanki İHA'lar, SİHA'lar hangarlara konacak, gemiler yok olacak. Biz şükran duyuyoruz bunları imal edenlere, bize düşen bunları daha ileriye götürmek ve bunların devam edeceği konusunda insanların tereddüt duymaması lazım. Elbette milli politikalar devam eder. Türkiye üzerindeki tehdit kalkıncaya kadar devam edecektir. Mülteciler geri gidecek, Esad'la görüşülecek bunların dönmesi sağlanacak. Kandil silah bırakmadığı sürece İHA'lar orayı bombalayacak. Elinde silah olduğu müddetçe, Türkiye'yi tehdit ettiği sürece sadece PKK değil dışarı da kim olursa olsun.

HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI

(Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı) HDP'nin açıklamasını okudum, çok net şekilde 'tek adam sistemini istemiyoruz, parlamenter sisteme dönülsün' diyorlar. Doğrusu da budur. Biz 85 milyon insanın problemini çözmeye kararlıyız. Şuan ki başkanlık sisteminde meclis tümden yokoldu. HDP'de mecliste olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş'ın 'PKK silah bırakmalı' açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde meclise gelip meclisin güçlü olmasını isteyip PKK'ya 'silah bırakın, ne konuşulacaksa mecliste konuşulsun' diyecektir belki. 40 yıldır PKK bu ülkede silahla kan kusturdu, sonuç alamadı. HDP'ye oy veren seçmenin de artık 'Yeter' dediğini düşünüyorum. Varsa bir problem ki var, oturulur Meclis'te konuşulur. Meclis'ten çıkan iradeye herkes saygı duymak zorundadır. HDP'nin içinde PKK uzantısı yok mu? PKK ağzıyla konuşlar var, reddediyoruz. Hiçbir şekilde bizi bağlamaz.