Akkuyu'dan sonra iki santral daha yolda: Nükleerde yeni adres Sinop ve Trakya
Türkiye nükleer enerjide önemli bir eşik atladı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt getirilirken, 2'nci ve 3'üncü santraller için de yer arayışına başlandı. Türkiye'nin nükleerde elini güçlendirecek nükleer yeni güç santrallerinde Sinop ve Trakya öne çıkıyor.
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 08:22, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 08:40
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilk yakıt getirilirken, Türkiye'nin nükleer enerjide elini daha da güçlendirecek çalışmalar başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2'nci ve 3'üncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz" açıklamasının ardından yeni nükleer güç ünitelerine yer arayışları da hızlandı.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ -