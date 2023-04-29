Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 08:44, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 08:59
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın yerini belirledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.