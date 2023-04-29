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Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi

İzmir Özdere'de 5 yıldızlı bir otelin kaçak katlarına göz yummak, usulsüz işlemleri görmezden gelme karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşaa ettiği iki 2 villasını rüşvet olarak alan eski Belediye Başkanı M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 09:09, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 18:10
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Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve rüşvet ve yolsuzluktan hakkında dava açılan M.K.'nın 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede 2 villanın Başkan M.K.'nın kayınpederi R.D.'nın üzerine rayiç bedelinin çok altında 350 bin lira ve 450 bin lira karşılığında geçirildiği belirlendi. R.D.'nın 550 bin liraya aldığı villayı kısa süre sonra 4 milyon 750 bin lira karşılığında Kanada'dan gelen bir Türk vatandaşına 8.5 katına satması dikkat çekti. M.K. ile Meclis üyesi E.G. 'rüşvet alma', Bien Otel'in sahibi N.E., A.B. 'rüşvet verme', Kayalar'ın kayınpederi R.D. ve emlakçı S.V. 'rüşvet suçunu açığa çıkarmayı engelleme' suçlarından 16 Haziran'da İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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