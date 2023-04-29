Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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