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Şehit düşen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz için tören düzenlendi

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz için tören yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 12:21, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 12:22
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Şehit düşen Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz için tören düzenlendi

Şehit Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti.

Törene, 5 yaşındaki kızı Beren ve 9 aylık oğlu Metin Kutay ile katılan şehidin eşi Melike Gündüz ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi ile aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşı, şehidi asker selamı ile uğurladı.

Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehidin yakınları ile silah arkadaşlarının katıldığı törenin ardından, şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı bölgesinde önceki gün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda, dün bir teröristin etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıklamıştı.

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