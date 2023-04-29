Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız

Seçime sayılı günler kala liderler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında mitingler düzenleniyor.

"Fındığı dolara bağlayalım kilosu 4 dolar"

Bir dikkat çeken ayrıntı da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Fındık fiyatlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Fındık sadece bizim için değil, dünya için son derece değerli bir üründür. Bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Dünya bu fındıktan milyar dolarlar kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor da biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, o zaman fındığı da dolara bağlayalım. Kilosu 4 dolar."

"Hani suyun fiyatını indirecektiniz, Hayatınız yalan"

Bunun üzerine bugün, Teknofest'e katılan ve buradaki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin bu sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerde verilen sözlerin tutulmamasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış, Giresun'daki kardeşlerime, "Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım." diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdeleriniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça, Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek.