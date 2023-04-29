Şırnak Valisi Bilgin: Vekilimizin kararı bizim kararımızdır

Seçimler, 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 29 Nisan 2023 Cumartesi günü itibarıyla 15 gün kaldı. Seçim günü yaklaştıkça adayları çalışmaları hız kazanıyor.

Şırnak AK Parti milletvekili adayı Aslan Tatar Silopi ilçesinde halkla bir araya gelerek, sorunlarını dinleyip projelerini aktardı.

Yıllarca Şırnaklılar için Habur Sınır Kapısı bir geçim kaynağı oldu. Ancak son zamanlarda yoksul insanların günlük 200 TL için yaptıkları giriş-çıkışlar engellendi.

Milletvekili adayı Tatar'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Şırnak Valisi Osman Bilgin ile konuştukları görülmektedir. Milletvekili adayı Tatar'ın Habur sınır kapısının 24 saat açık olması gerektiğini söylemesi üzerine Vali Bilgin'in "Vekilimizin kararı bizim kararımızdır" diye açıklama yaptığı görülmektedir.

Valinin konuşmasını dinleyen vatandaş: "Vekil bey bizim vekilimizdir, bu toprağın oğludur, en doğal hakkıdır. Bizim oyumuz namus şeref sözüdür Sayın vekilimizedir"

Valinin seçimin son günlerine yakın bu konuşmayı yapması bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması çokça tepkilere neden oldu.

Video "Aslan Tatar TALİMATIYLA IRAK'A GİRİŞ-ÇIKIŞ 24 SAAT YAPILDI" başlıyığla paylaşıldı.