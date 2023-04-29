Yurt dışındaki seçim merkezlerinde kuyruk oluştu

Almanya'da seçim heyecanı ikinci günde de devam etti. Seçmenler oylarını kullanmak için erken saatlerde seçim merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Berlin Başkonsolosluğu bahçesindeki seçim merkezinde ilk gün 2 bin 567 oy kullanıldı. Berlin'de, ilk gün kullanılan oylar dikkate alındığında, seçime katılım oranı yüzde 56 oldu. Almanya'daki 14 temsilciliğin yanı sıra hafta sonu 3 noktada daha sandık kurulacak. Yurt dışındaki diğer seçim merkezlerinde de oy kullanılacak sandık sayıları artırılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de oy verme işlemi ikinci gününde devam etti. Lefkoşa ve Gazimağusa'da 23 sandık kuruldu. Sabah 09.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 21.00'de sona erdi. KKTC'de 142 bin seçmen bulunuyor.

Fransa, Avusturya, Danimarka ve Lüksemburg'daki seçmenler de oy verme işlemlerinin ikinci gününde sandığa gitti. Bu ülkelerdeki seçmenler 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.

ABD'deki seçmenler de bugünden itibaren sandığa gidecek. ABD'nin yanı sıra Avustralya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada, Norveç, Rusya ve Yunanistan'daki seçmenler de, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen bulunuyor.

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