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Meral Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O tartının neticesinde vicdanınıza, aklınıza, kalbinize hangimiz uyuyorsak ona oy verin." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 15:52, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 15:59
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Meral Akşener: Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'nın kimsenin tapulu malı olmadığını ve 14 Mayıs akşamı birilerinin bunu anlayacağını söyleyen Akşener, esnaf için müşteri nasıl velinimetse, siyasetçi için de seçmenin velinimet olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin seçmenin sesini duyup proje ve hizmet ürettiğini anlatan Akşener, "O çarelerden beğendiğinize oy verirsiniz. Ama uzun bir zamandır Türkiye bunu yaşamıyor. Siz Şanlıurfa'nın içinde bile 4'e, 5'e bölünmeye gayret edilen bir dille karşı karşıyasınız. Bu nedir, şuculuk, buculuk üstünden birbirimizin karşısına dikilen insanlar haline getirildik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaşa değil seçime gittiğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Allah kabul etsin inşallah ben 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Yahu biz seçimi kazandığımızda şampanyayla kutlayacakmışız. Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim, böyle bir şey olmaz. Şimdi ama bir şey var. Evet, ben namazlı bir kadınım, Cenabıhak inşallah kabul eder hepimiziz. Amma velakin ben iyi bir insan mıyım, o önemli? Kul hakkına el uzatıyor muyum, o önemli. Ben harama el uzatıyor muyum, o önemli. Senin 82 puan almış çocuğunu tayin etmek yerine, yakınım olan, ayısı, dayısı olan AK Parti'de 52 puanlık bir genci atıyorsa, işte onun iyi insan olmakla, kul hakkıyla bir alakası yoktur, harama el uzatmış demektir."

Şanlıurfa'ya seçim öncesinde de ziyaretlerde bulunduğunu, yöre çiftçisinin sulama ile elektrik sorunlarını bildiğini ifade eden Akşener, kentteki tarımsal sulama problemini bitireceklerini dile getirdi.

"Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz"

Kendisini dinleyen iki gence görev veren Akşener, verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde kendisinden hesap sormalarını istedi.

Akşener, Şanlıurfa'da yaşanan sel ve deprem sonrası zarar gören vatandaşların hiçbir imkanının iyileştirilmediğinin kendisine söylendiğini aktararak, "Hepsini inşallah 15 gün sonra helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu'na bir oy ve İyi Parti'ye bir oy vererek, İyi Parti'yi birinci, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı yaparak bütün bu meselenin çözülmesini sağlayacağız. Şöyle diyoruz, bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e." diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz. Seçim seçmen için bayramdır, sizden ricam ben başta olmak üzere herkesi tartın. O tartının neticesinde vicdanınıza, aklınıza, kalbinize hangimiz uyuyorsak ona oy verin. Oylarınızı çantada keklik saydırmayın. Siyasetçi takımına, sizi istismar etmelerine müsaade etmeyin. Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin her yerinde gencin, yaşlının, emeklinin, kadının, haksızlığa uğrayanın çözümü inşallah 14 Mayıs akşamı vereceğimiz oylarla helal oylarla biz kazanacağız ve onları çözeceğiz inşallah."

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