Twitter'ın eski CEO'su: Musk Twitter anlaşmasından caymalıydı

46 yaşındaki işinsanına, kurucusu olduğu platformda "Musk'ın 'en iyi çözüm' olduğunu düşünüyor musun?" sorusu yöneltildi. "Hayır" cevabını veren Dorsey, şöyle konuştu:

"Ne zamanlamasının kötü olduğunu fark ettikten sonra doğru davrandığını ne de yönetim kurulunun satışı zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Her şey kötüye gitti."

Dorsey, Twitter gibi şirketlerin "en yüksek teklif verene satılabileceğini" ve yönetim kurulunun Musk'ın teklifini kabul etmekten başka bir çaresi olmadığını savundu:

"İyimser miydim? Evet. Son sözü ben mi söyledim? Hayır. Keşke yönetim kurulu satışı zorlamasaydı."

Dorsey, Musk'ın 1 milyar dolarlık cezayı ödeyip anlaşmadan cayması gerektiğini ifade etti.