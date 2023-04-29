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Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Sivasspor - Fenerbahçe maçında kaleci Ali Şaşal ile çarpışarak sakatlık geçiren Sarı lacivertli futbolcu Enner Valencia hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 20:44, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 20:45
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Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Eİnner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

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