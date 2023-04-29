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Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Türkiye genelindeki servis noktalarını paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 21:54, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 21:57
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Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı.

Togg'un sosyal medya hesabından servis noktalarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız."

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