Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı.

Togg'un sosyal medya hesabından servis noktalarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız."