Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar

Ekonomi politikalarımızın yanında sosyal politikalar olarak uygulamalarımız var. Sadece gelir dağılımı olarak bilinir ama bundan ibaret değildir. Toplumsal gelişmişlik, eğitim seviyesini de içeren ve demokrasiye hayat veren bir çoğullaşmadır. Gelir dağılımı demokratik toplumlarda düzenleyen araç toplu sözleşmedir. Orada örgütlü işçiler vardır. Türk yurtaşlarının her bir ailenin otomobile ulaştığı bir dönemdeyiz. Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun üniversite imkanlarına ulaşıyor. Bunlar aslında refah toplumuna doğru Türkiye'nin değişimini gösteriyor.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları emekçiler koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirerek, yeni bir asgari ücrette emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanacak araştırma yapıyoruz.

FAHİŞ FİYATLAR

Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerle dolar üzerinden Türkiye'ye yapılmak operasyon durduruldu. Buna rağmen fiyatların girdilerin belli bir yerde durması lazım. Bu davranış bozuklukları durması lazım. Aç gözlülük yapıyor karını artırmaya çalışıyor. Özellikle de talebi esnek olmayan ürünler de yapıyor. Bunlarda aşırı bir fiyat artışı var. Devletin piyasaya düzenleyici müdahaleleri ile kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Her toplumda ekonominin kendi kuralları vardır ama bir de ahlaki kurallar vardır.

EMEKLİYE FERAH PAYINDA ARTIŞ NASIL OLACAK?

15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7.500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarı. Yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7-500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız.