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Kılıçdaroğlu: HDP ile gizli görüşmemiz varsa MİT açıklasın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile gizli görüşme iddialarına ilişkin "MİT onun emrinde. Bizim varsa, gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Görüştüysem, açık ve net derim. Yok öyle bir şey. Ülke için ne yapacağını düşünmüyorlar da bizimle uğraşıyorlar. Gözünüz kör mü? Masanın altındaymış, şuradaymış, buradaymış. Her yurttaşın oyuna talibiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 23:27, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 23:29
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Kılıçdaroğlu: HDP ile gizli görüşmemiz varsa MİT açıklasın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı.

"NEYİ, NASIL, HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE YAPACAĞIMIZ BELLİ"

Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

* "Saha değişim istiyor. Hep birlikte çalışıyoruz. Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Gerçekten samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa, adaylar gelirler, beraber otururuz, soru sorarsanız cevapların, 'takdir milletindir' deriz, mesele biter. Bu tür toplantılara gelmeyen, eleştirilere tahammül edemem anlayış ile gelinemiyorsa bu doğru değil. Bir siyasetçi en çok eleştiriye ihtiyaç duyar. Eksiğimiz, hatamız olabilir. Bu tür eleştiriler gelecek ki, nerede eksiğimiz var, hatamız var görelim ona göre karar alalım.

* (Anketler ne söylüyor?) Her Cumhurbaşkanı adayı, 85 milyon yurttaşın oyuna taliptir. Bu bazen ittifaklar şeklinde olur. Biz herkesin oyuna talibiz. Kim bize oy verirse mutlu oluruz. Bizim görüşümüz belli, bizim hükümet programımız da belli. Cumhur İttifakı'nın yok. Bizim, hangi konuda ne yapacağımız, hepsi Ortak Mutabakat Metni'nde var. Bu metni bir yıllık bir süre içinde ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Neyi, nasıl, hangi zaman diliminde yapacağımız belli.

"BU KADAR YORGUNLUĞUN MALİYETİ ÇOK AĞIR OLDU"

* Artık Türkiye yeni bir sürecin içine evrildi. Türkiye huzur istiyor. Bu kadar yorgunluğun maliyeti çok ağır oldu. Kişi başına gelir düştü, yoksulluk limitleri felaket. Açlık sınırı rakamları, asgari ücretin üstünde. Bu gerçekler var. Bu gerçekler varken, o mu seni destekledi, bu mu destek verecek. Evet, sandığa giden her yurttaştan oy istiyorum. Huzur istiyorsan, bereket istiyorsan, insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsan; bize oy vereceksiniz. Bu kadar basit.

"GİZLİ KAPAKLI GÖRÜŞMEMİZ VARSA ÇIKSIN AÇIKLASIN"

* (HDP ile görüşme iddiaları) MİT onun emrinde. Bizim varsa, gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi bir sorumluluk üstlenir. Ben üstleniyorum. Görüştüysem, açık ve net derim, evet görüştük. Yok öyle bir şey. Ne pazarlığı? Biz altı lider bir aradayız. Benim tek başına gidip pazarlık yapmak şansım var mı? Böyle akıl dışı bir politika olur mu? Biz beraber karar alıyoruz. Allah onlara akıl fikir versin. Ülke için ne yapacağını düşünmüyorlar da bizimle uğraşıyorlar. Gözünüz kör mü? Masanın altındaymış, şuradaymış, buradaymış. Her yurttaşın oyuna talibiz.

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