Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
Sipariş hakkı kazananlar Togg'a kavuşuyor
Sipariş hakkı kazananlar Togg'a kavuşuyor
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Can Tanrıyar, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 07:11, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 07:12
Yazdır
Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Muhammed Yakut'un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yakut'un paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tanrıyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Tanrıyar, soruşturma savcılığında ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında, şüpheli Yakut'la birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğuna dair tespitler nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası Tanrıyar, 26 Nisan'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber