Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
Yeniden aday olmayan 319 milletvekili, bir yandan Meclis'teki odalarını boşaltırken bir yandan da bundan sonraki hayatlarının planlarını yapıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 08:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 08:19
TBMM'de 27'nci dönem, 14 Masıy seçimleri ile birlikte sona erecek. Milletvekillerinin yarısından fazlası listelere giremeyince, Meclis'te adeta bu sıralar 'Milletvekili göçü' yaşanmaya başladı.
Odalarını boşaltmaya başlayan milletvekilleri bir yandan da bundan sonraki hayatlarının planlarını yapıyor.
BAKANLIK BEKLEYENLER VAR
Yıllardır vekillik yapanlar "Alışmak zor olacak" diyor. Bir kısmının gözü yyeni kabinede ve bürokraside.
Bir de emeklilik hakkın kazanamayan vekiller var. Onların sigorta primlerini dört sene daha Meclis ödeyecek.
YÜCEL KAYAOĞLU