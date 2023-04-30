Almanya Türkleri bekliyor: 1,8 milyon kişiyi istihdam edecek

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Almanya, Türkiye ve diğer ülkelerden işçi alımı için çalışmalara hız verdi. Şans kartı uygulamasıyla 1,8 milyon çalışanın ülkede istihdam edilmesi hedeflenirken, doktordan musluk tamircisine kadar hemen hemen her alanda yetişmiş ve kalifiye eleman alımı yapılacak.

İşveren ile iş arayanı buluşturan Jobstas.com platformunun kurucusu Can Öktem, Almanya'da pandemi ile iş gücü açığının ciddi anlamda arttığını söyledi.

Almanya'nın İŞKUR'una göre şu anki mevcut durumun devam ettirilebilmesi için her yıl 400 bin ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Öktem "Almanya'da yeme içme sektörü başta olmak üzere, otellerde, restoranlarda, sağlık sektöründe 1,8 milyon çalışana ihtiyaç var. 2030 yılında kadar açığın 3 milyonu bulması bekleniyor." dedi.



