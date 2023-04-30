Sen misin evden çıkartan!

İstanbul Sarıyer'de Ocak 2021'de villasını eşyalı olarak Tevfik G.'ye kiralayan Habibe Ö. (81) ilk yıl kirayı peşin aldı. İkinci yıl ise 20 bin lirası eksik ödeme aldı.

Ev sahibi, uyarısına karşın ödemeyi tamamlamayan kiracısının tahliyesi talebiyle dava açtı. Tahliyesine karar verilen Tevfik G., eşyalı kiraladığı evdeki eşyaları kırıp döktü, ortalığı savaş alanına çevirdi, etrafa hayvan pisliği bıraktı.

Evinin geldiği durumu gören yaşlı kadın, Tevfik G.'den şikayetçi oldu. Habibe Ö. "Evi mevcut haliyle ne kiraya verebilirim ne de satabilirim" diyerek, kiracısı ve beraberinde ikamet eden yeğenlerinin "Mala zarar verme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Deniz YUSUFOĞLU