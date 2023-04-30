Üç ilde kar etkili oluyor

Sarıkamış ilçesinde de yüksek kesimler, tekrar etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü, çiçekler kar altında kaldı.

Karın yanı sıra bazı bölgelere sis de etkili oldu.

Kar yağışı özellikle Ardahan-Artvin ile Göle ilçesi arasındaki tepelerde etkili oldu.

Erzurum'da etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kayak merkezinin de yer aldığı Palandöken Dağı, baharda tekrar kar altında kaldı.

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