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Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti

Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri projeyle hidrojenle çalışan ısınma sistemi oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 11:46, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 11:51
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Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında, öğrenciler ve farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için ayırılan festival alanında projelerini sergileyen Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Miraç Görkem Semiz ve İbrahim Talha Koç da kurdukları sistemle hidrojenden ısı enerjisi elde etmeyi başardı.

Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistemle potasyum hidroksit ve suyu karıştırdıklarını, daha sonra oluşturdukları reaktör vasıtasıyla bileşenlerini kırarak hidrojeni serbest bıraktıklarını ifade etti.

Serbest bıraktıkları bu hidrojeni damıtma yöntemiyle yakıta çevirdiklerini anlatan Semiz, bu sayede yanabilir bir maddenin açığa çıktığını belirtti.

Projelerinin elektrik enerjisinden yararlanarak çalıştığını söyleyen Miraç Görkem Semiz, "Bu projenin asıl amacı, doğal gazın olmadığı yerlerde elektroliz yaparak sudan yakıcı gaz elde etmek. Yapım aşamaları karışık deneylerle ortalama bir yıl kadar sürdü. Ama bir araya toplamak 2-3 ay kadar zamanımızı aldı. Şu an en verimli haliyle çalışıyor." diye konuştu.

- "Mühendis olmayı hedefliyorum"

Semiz, projelerini daha da geliştirerek belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra patent başvurusu yapacaklarını, üniversitede de bu çalışmalarına devam etmek ve Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak istediğini dile getirdi.

Projelerin oluşturulmasında öğrencilerine destek sağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Harun Sağır da öğrencilerin iki projesinde toplam 10 öğretmenin görev aldığını kaydetti.

Projeyle, doğal gaza erişimi olmayan yerlerdeki ısınma sorununu çözmeyi amaçladıklarını anlatan Sağır, maliyeti çok yüksek olmayan sistemin, kolayca ev veya benzeri alanlarda kullanım için adapte edilebileceğini söyledi.

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