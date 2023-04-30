Yılmaz Özdil: CHP, İzmir'de kumpasçıları alkışlatacak

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının doğru olduğunu belirttiği için Sözcü TV'deki görevinden ayrılmak zorunda kalan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'ye ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir eleştiride bulundu.

Yılmaz Özdil bugün İzmir'de CHP tarafından yapılacak mitingle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu

"Asla unutturmayacağımız bir gün. 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu'nu, Babacan'ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar"