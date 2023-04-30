Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 12:11, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 12:58
Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.