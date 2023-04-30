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'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 eğitim-öğretim yılı verilerine göre toplam 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci ve 184 bin 566 öğretim elemanı bulunduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 12:40, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 12:50
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'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'

Yükseköğretimde yeni istatistikler açıklandı. 2022-2023 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerine göre, Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci ve 184 bin 566 öğretim elemanı bulunuyor. Verilere göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında toplam 6 milyon 950 bin 142 öğrencinin 6 milyon 204 bin 78'i devlet üniversitelerinde, 735 bin 433'ü vakıf üniversitelerinde, 10 bin 631'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor. İstatistiklere göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelere toplam 1 milyon 846 bin 654 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bunlardan 1 milyon 620 bin 688'i devlet üniversitelerine, 221 bin 494'ü vakıf üniversitelerine, 4 bin 472'si de vakıf meslek yüksekokullarına kaydoldu.

Mezun sayısı

Öte yandan, 2021-2022 akademik yılında yükseköğretim kurumlarından 903 bin 673 öğrencinin mezun olduğu belirlenen istatistiklerde, diploma alanlardan 773 bin 325'inin devlet üniversitelerinden, 127 bin 957'sinin vakıf üniversitelerinden ve 2 bin 391'inin vakıf meslek yüksekokullarından mezun olduğu kaydedildi. Ayrıca istatistiklerde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 184 bin 566 öğretim elemanının 154 bin 981'inin devlet üniversitelerinde, 29 bin 338'inin vakıf üniversitelerinde, 247'sinin ise vakıf meslek yüksekokullarında görev aldığı ifade edildi. İstatistiklerde öğretim elemanlarının 34 bin 280'inin profesör, 22 bin 462'sinin doçent, 44 bin 216'sının doktor öğretim üyesi, 37 bin 39'unun öğretim görevlisi ve 46 bin 569'unun da araştırma görevlisi olarak görev yaptığı belirtildi.

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