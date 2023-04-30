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Pencereden kavgayı izleyen kişi, polisin havaya ateş açması sonucu yaralandı

Fatih'te iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polisin havaya ateş açması sonucu evinden olayı izleyen kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 13:20, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 13:21
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Pencereden kavgayı izleyen kişi, polisin havaya ateş açması sonucu yaralandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şahısların, birbirlerine ve çevreye zarar verdikleri ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kavgayı sona erdirmek üzere müdahale eden görevliler tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, bu sırada ikametinin penceresinden olayı izleyen mahalle sakinlerinden O.A, kurşun isabeti sonucunda yaralanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan vatandaşımızın hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan müdahale neticesinde, kavgaya karışan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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