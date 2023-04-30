Diyarbakır'da dolu ve fırtına: Yollar beyaza büründü
Diyarbakır'da dolu ve fırtına etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, bir iş yerinin tentesi uçtu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 17:26, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 17:27
Diyarbakır'da yarım saat süren dolu yağışı, trafik akışını yavaşlattı.
Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Doluya dışarıda yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle de bir iş yerinin tentesi uçtu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.