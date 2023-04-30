Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa'nın Telabyad sınırında yer alan polis noktasında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK/PYD üyelerinin yurt içinde saldırı planlayarak patlayıcı taşıdığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında infilak ettirilen patlayıcı nedeniyle 3 polis şehit oldu, 11 polis yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 17:44, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 19:26
Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.
Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında, PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelerin tespit edildiği, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler maddelerin infilak ettiği ifade edildi.
Patlamada 3 polis memuru şehit oldu, 4'ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı.
Yaralı polisler Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.