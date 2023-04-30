Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında, PKK/PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelerin tespit edildiği, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler maddelerin infilak ettiği ifade edildi.

Patlamada 3 polis memuru şehit oldu, 4'ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı.

Yaralı polisler Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.