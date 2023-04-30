TGS Ankara Şube yeni yönetimi seçildi

Tek liste ile girilen TGS Ankara Şube yeni yönetim seçimiyle dört yıl görev alacak isimler netleşti. Seçimi gazeteciler Burçin Özgür Gerçek, Mahir Bağış, Serkan Alan, Sinan Tartanoğlu ve Şenay Bilik Yıldırım'ın yönetim kurulunu oluşturduğu liste kazandı

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