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İstanbul merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 21:48, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 21:49
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İstanbul merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması SGDF'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız, aynı partiden İstanbul 2. Bölge 18. sıra milletvekili adayı Berfin Polat ile ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu 17 şüpheli tespit edildi.

Yapılan çalışmada, şüpheli Berfin Polat'ın Twitter hesabından 2009'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit edilmesi olayına karışan Devrimci Karargah Terör Örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya'nın etkisiz hale getirilmesinin yıl dönümü 27 Nisan'da örgüt üyesini övücü mahiyette paylaşım yaptığı belirlendi.

İstanbul, İzmir ve Mersin'de şüphelilerin yakalanması için 16 farklı adrese yapılan eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge 16. sıra milletvekili adayı Ayyıldız ve ESP Eş Genel Başkanı Tümüklü'nün de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti'den İstanbul 2. Bölge 18. sıradan milletvekili adayı Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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