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Erciş'e şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın (25), acı haberi Van'ın Erciş ilçesindeki ailesine verildi. Koçak'ın çarşamba günü nişanının olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 19:47, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 19:49
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Erciş'e şehit ateşi düştü

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Kazada şehit olanlardan birinin Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut ve Güler çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak olduğu belirtildi. Koçak'ın Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Şehit Koçak'ın bu hafta çarşamba günü nişanlanacağı belirtilirken, acı haberle yıkılan aile, taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Koçak'ın cenazesinin yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün akşam saatlerinde helikopterle ilçeye getirileceği belirtilirken, ailesinin yaşadığı eve de Türk bayrakları asıldı.

'OĞLUM BENİ ARADIĞINDA HELLALİK İSTEDİ'

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın babası Mahmut Koçak, oğlunun bu sabah kendisini görüntülü arayarak helallik istediğini söyledi. Baba Koçak,"Oğlum sabah beni aradı, kendisiyle görüntülü konuştuk. Hellalik istedi. Daha önce de sürekli arardı. Onun biletini kesmiştim. Çarşamba günü Erciş'e gelip, nişanını yapacaktık. Kurban Bayramı'ndan sonra da oğlumun düğününü yapacaktık. Kader böyleymiş. Vatan sağolsun. Nişanlısının ismi de Özlem İdil. Oğlumunun şehit haberi ile yıkıldık" dedi.

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