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Kupanın sahibi VakıfBank

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 19:59, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 19:54
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Kupanın sahibi VakıfBank

İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank 10-7 üstünlük kurdu. Egonu'nun hücumda bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-15 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 10-7 öne geçen VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, rakibine sayı şansı vermediği bölümde Vargas, Fedorovtseva'nın sayılarıyla 12-10 üstünlük kurdu. Son bölüme 18-18 eşitlikle girilen sette daha iyi bir oyun ortaya koyan VakıfBank seti 25-23 galip tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, setin başında 7-4 üstünlük kurdu. Fenerbahçe Opet, Cristina'nın sayılarıyla etkili olduğu bölümde 16-15 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla tekrar 19-17 üstünlük kuran VakıfBank, 24-20 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Opet 25-24 üstünlük kurdu. VakıfBank, geriden gelerek bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Bakan Kasapoğlu, Kupa Voley'i kazanan VakıfBank'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley dörtlü finalinde rakibini mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kulübünü kutluyorum. VakıfBank Kulübünün başarısında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de dörtlü finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum."

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