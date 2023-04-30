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Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı yamaç paraşütü yere iniş sırasında çarpıştı. Olayda milli paraşütçü Orkut Baysal hayatını kaybederken, biri İngiliz 2 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 20:25, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 20:17
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Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile dün öğle saatlerinde Babadağ'a çıktı.

Babadağ'ın 1700 metre pistinde uçuş için yapılan hazırlıkların ardından eğitim alan Andaç Ünsal'ın kontrolünde başarılı şekilde tandem (ikili) atlayış gerçekleşti.

İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda single (tekli) uçuş yapan İngiliz Thomas Aıtken'in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü, yere 20 metre yükseklikte Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı.

Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düştü. Paraşüt kazasını görenlerin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Andaç Ünsal ile İngiliz Thomas Aıtken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Milli sporcu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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