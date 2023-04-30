CHP İzmir mitingindeki konuşma süreleri dikkat çekti
CHP bugün İzmir'de büyük bir miting düzenledi. CHP adayı Kılıçdaroğlu'nun dışında sahneye gelen liderlerden, konuşma süresi en uzun olan Ahmet Davutoğlu oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 20:38, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 20:41
CHP'nin İzmir mitingi 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle gerçekleşti. Mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Milet ittifakının Cumhurbaşkanı adayları da sahneye çıkıp bire konuşma yaptılar
Almanya tarafından fonlanan DW Türkçe'nin muhabiri Batu ÖZTÜRK'ün tespitlerine göre Cumhurbaşkanı yardımcılarının konuşma süreleri şu şekilde oldu
Meral Akşener 7,
Ali Babacan 9,
Temel Karamollaoğlu 11,
Mansur Yavaş 13,
Ekrem İmamoğlu 17,
Gültekin Uysal 17,
Ahmet Davutoğlu 27 dakika
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu uzun konuşmalarıyla biliniyor