Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs videosu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa 'emekçiler' başlıklı 1 Mayıs videosu paylaştı: Krizin ötesinde bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 22:35, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 22:39
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin çalışma odasından yeni bir video yayınladı.
Twitter hesabından paylaştığı videoda emekçilere seslenen Kılıçdaroğlu "Tek bir iş kaldı, bu beceriksizleri göndermek" dedi.
Emekçiler. pic.twitter.com/LiaBZhoMexKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2023