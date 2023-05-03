Seçim hazırlık toplantılarına katılan öğretmenlere o güne ait ek dersleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 1334661 sayılı görüş yazısı,

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.07.2018 tarih ve 12688618 sayılı görüş yazısı,

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.03.2019 tarih ve 06435051 sayılı görüş yazısında;

"Kararın 16'ncı maddesinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, seçim hazırlık toplantılarına katıldıkları günlerde ek ders görevlerini yapmış sayılacakları yönünde bir düzenleme bulunmadığından, bu konumdaki öğretmenlerin, söz konusu günde fiilen yerine getiremedikleri meslekle ilgili çalışmaları için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı," açıklamalarına yer verilmiştir.

Ahmet KANDEMİR