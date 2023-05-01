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Sinan Oğan: Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız

"İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız"- "Biz vatandaşlarımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Seçimler zaten ikinci tura kalacak. Toplumun eğilimini değerlendirip karar vereceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 07:44, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 07:36
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Sinan Oğan: Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız." dedi.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oğan, özellikle genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini, gençlerin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kendilerine doğru kaymaya başladığını dile getirdi.

Gençlerle konuşup projelerini anlatarak dikkatlerini çektiklerini vurgulayan Oğan, "Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak. Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor. Ama gerçekten bir değişim istiyor. İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımız bize güvensinler"

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Türkiye'de teknolojiden, yapay zekadan bahseden ikinci bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını kaydetti.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda alacakları kararı açıklayan Oğan, şöyle devam etti:

"Biz eğer bugün buradaysak işi buraya getiren sebepler ve destek veren kuvvetler, güçler var. Bu güçler, Türk milliyetçiliği hareketinin temel ve taban güçleridir. Bu nedenle beraber karar vereceğiz. Ona göre kararımızı açıklayacağız. Vereceğimiz kararı memleketimiz, millet için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bize güvensinler. Biz vatandaşlarımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Seçimler zaten ikinci tura kalacak. Toplumun eğilimini değerlendirip karar vereceğiz. Vatandaşımızı HÜDA PAR ve HDP arasında sıkıştırmayacağız."

- "Seçim güvenliği konusunda açık olduğuna inanıyorum"

Oğan, seçim güvenliği meselesinin sonuçları doğrudan etkileyeceğini belirterek, bu konunun tartışılmasını talep etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkında "MHP'nin başına geçmek istiyor." iddiasına cevap veren Oğan, "Sinan Oğan'ın hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 13. cumhurbaşkanı olmaktır. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin birleşmesine ve bu ülkeyi yönetmesine talip." ifadelerine yer verdi.

- "Sayın Selçuk Bayraktar'ı destekleyeceğiz"

Oğan, savunma sanayini geliştireceklerinin altını çizerek, askeri teknolojiyi sivil teknolojiye çevirecek bir fon kuracaklarını bildirdi.

İHA ve SİHA üretimine devam edeceklerini vurgulayan Oğan, "Sayın Selçuk Bayraktar'ı bu anlamda destekleyeceğiz. Çünkü güzel bir iş yapıyor, önemli bir iş yapıyor. Ama eksiklikleri var. Onu da tamamlayacağız. Savunma sanayi bizim olmazsa olmazımızdır. Var olanları destekleyeceğiz, yeni projeler ekleyeceğiz." dedi.

"Bizim küresel ve uluslararası piyasalara güven veren ekonomi politikası uygulamamız lazım." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının başına bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Türkiye asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'de her şeyden vergi alınıyor, ranttan vergi alınmıyor. Niye? Türkiye'nin en önemli sorunu adalettir. Ekonomi çok önemli sorun, adaleti sağlamazsanız ekonomide bir şey yapamazsınız. Doğrudan parlamenter sisteme geçme taraftarıyız. Türkiye'yi bir çip üssü haline getireceğiz. Bu ülkeye adalet, getireceğiz, adalet gelmeden hiçbiri gelmez."

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