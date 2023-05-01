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Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 21:43, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 21:44
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Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

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