Milli uçağın ismi bugün belli oluyor

Bugün TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleşecek törende, Milli Muharip Uçak (MMU), ANKA-3, HÜRJET, ATAK-2 ve GÖKBEY helikopteri ilk kez birlikte sergilenecek. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MMU'ya ismini verecek.

Türkiye'nin stratejik 5. nesil savaş uçağı olarak değerlendirilen MMU'nun, yıl sonu gökyüzündeki yerini alması da bekleniyor. Yaklaşık 3 bin personelin çabasıyla şekillenen MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alacak. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

YEŞİM ERASLAN-