Türkiye dönüşüyor: 3,3 milyon konut tamamlandı, hedef 81 ilde güvenli yapılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2012 yılında başlatılan 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' projesi hız kesmeden devam ediyor. Başta büyükşehirler olmak üzere ülkenin her bölgesindeki çarpık kentleşmeyi önlemek ve depreme dayanıklı konutlar inşa etmek amacıyla başlatılan proje ile bugüne kadar 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. Ayrıca 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlanırken; 81 şehirde ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü de devam ediyor. Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasına imkan tanındı. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi.

RİSKLİ KONUTLAR YENİLENECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Deprem tehdidi başta olmak üzere afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanları ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6,5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hedef; kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bırakmamak" denildi.

İSTANBUL'DA "YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ"

İstanbul'un dönüşümünde 'Yarısı Bizden' kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli yuvalarına kavuşacak. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda beş yüzer bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak. Dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç iki yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje dahilinde İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi.

0,79 FAİZ İLE KREDİ İMKANI

100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1,5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. 26 Nisan'da başlayan kampanya 29 Mayıs tarihine kadar başvurulabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA YAŞAM BAŞLADI

FİKİRTEPE: 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe'de toplamda 12 bin 418 konut inşa edilecek. Yeni Fikirtepe Konutları-1'de 1.648 konut teslim edildi. 10 bin 770 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor.

TOZKOPARAN: Güngören ilçesinde Tozkoparan ve Genç Osman (Şişecam) Mahallelerinde yıkılarak inşaatı devam eden 1.387 bağımsız birim bulunuyor. 239 bağımsız birimin inşaatına başlanacak. Tozkoparan 1. Etap'taki 144 bağımsız birimin teslimi yapıldı.

ZEYTİNBURNU: Zeytinburnu ilçesindeki Telsiz ve Beştelsiz Mahallelerinde toplam 587 bağımsız birimin yapı ve Merkezefendi Mahallesi'ndeki (Arnavut) 526 bağımsız birim için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Beştelsiz rezerv yapı alanında ise 260 bağımsız birimin yapımı tamamlanmış olup teslimine başlandı.

BAĞCILAR: Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 847 bağımsız birimin teslimleri devam ediyor. Asburçaklar Sitesi'nde üretilecek 369 bağımsız birim için uzlaşma görüşmelerine başlandı. Yenimahalle Ece Sitesi'nde 380 bağımsız birimin ve Fatih Mahallesi Demircan Sitesi'nde ise 672 bağımsız birimin proje ihale süreci devam ediyor.

ESENLER: Esenler'de 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 1. Etap'taki 2.030 bağımsız birim teslimi edildi. 2. Etap'taki 1.461 bağımsız birimin inşa çalışmaları ve kura işlemleri tamamlandı.

KAĞITHANE: Yahya Kemal Mahallesi'nde riskli olarak tespit edilen binalar yıkılarak, yerine 745 bağımsız birim inşa edildi. Kura işlemleri tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim ediliyor. Osmanpaşa Mahallesi Hizmet Sitesi'nde ise 300 bağımsız birimin yapımına başlandı.

BEYOĞLU: Beyoğlu ilçesi Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi'nde 398 konutun kentsel dönüşüm süreci tamamlandı.

OKMEYDANI: Beyoğlu ilçesi Okmeydanı'nda 778 konut ve 159 dükkanın yapımına başlandı.

BEYKOZ: Tokatköy Mahallesi'nde 8,28 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye ve yıkımları gerçekleştirilerek 823 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

GAZİOSMANPAŞA: Yıldıztabya Mahallesi'nde 278, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 844, Sarıgöl Mahallesi'nde 809 olmak üzere 1.931 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 927 bağımsız birimin yapımı devam etmekte olup, Yenimahalle ve Sarıgöl Mahallelerinde 1.347 bağımsız birimin ihale süreci tamamlandı.

KARTAL: Orhantepe Mahallesi'nde tahliye ve yıkım süreci tamamlanarak inşaatına başlanan 1.074 bağımsız birimden 203 bağımsız birim, hak sahiplerine teslim edildi, 871 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

MALTEPE: Atışokulu Mahallesi'nde 253 bağımsız birimin tahliyesi ve yıkımı tamamlandı. Proje ve planlama çalışmaları tamamlanmak üzere yakın zamanda 446 bağımsız birimin inşaatına başlanacak.

TUZLA: Cami Mahallesi'ndeki 1,20 hektarlık uygulama alanında yıkım süreci tamamlanmış olup 263 bağımsız birim üretilmesine dair projelendirme çalışmaları yürütülüyor.

PENDİK: Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi doğrultusunda 142 bin metrekarelik alanda toplam 1.747 konut ve 281 dükkanın yapımına başlanıyor. Ayrıca 2. Etap'ın da çalışmalarına başlandı. Pendik Merkez Çarşı bölgesinde bulunan riskli binalar da yeniliyor.

ATAŞEHİR: Yukarı Dudullu Mahallesi'nde 27,49 hektarlık uygulama alanında riskli yapıların tahliye edilme ve yıkım işlemleri gerçekleştirilerek 1.563 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE: Halkalı Mahallesi'nde 139 adet bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış olup projelendirme çalışmalarına başlandı.

EYÜPSULTAN: İslambey Mahallesi'nde 653 bağımsız birimin üretilmesi planlanıyor.

BAYRAMPAŞA: Sağmalcılar Mahallesi'nde 333 adet bağımsız birimin yer aldığı alanda hak sahipliliği tespit çalışmaları tamamlandı, projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.

KİRAZLITEPE'DE MODERN YAŞAM

Üsküdar'da afete karşı dirençsiz, şehrin siluetine uymayan gecekondu ve binalar yıkıldı. Yerine zemin artı 3-4 katı geçmeyen, depreme dayanıklı, modern binalar tasarlandı. Üsküdar'da kentsel dönüşümün tamamlandığı noktalarda hayat yeniden başladı. Çamlıca Camii ve çevresinde; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 551 bağımsız bölüm tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin ihale süreci tamamlanarak yapım süreci devam ediyor.