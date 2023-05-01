Muhalefetin parlamenter sistem umudu tükeniyor

İktidar olmaları durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme geçileceği vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta, Meclis'te sistem değişikliği için gerekli olan 360 milletvekili sayısına ulaşamayacağını itiraf etti.

Kılıçdaroğlu, "Başlangıçta hangi yöntemle seçime girileceği konusunda düşünceler farklıydı. Doğal olarak yerel olarak ilçe bazında onlar da karar veremiyorlardı. Sonra karar verildi. Partilerin pozisyonu netleşti. Belki tümümüz beraber tek liste ile girseydik, daha az mı, daha fazla mı çıkarırdık bilmiyorum. 300 milletvekilini geçmemiz lazım. Alana baktığımızda vatandaşlardan hissediyoruz.