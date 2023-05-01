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Platonik aşık önce teklifini reddeden kadını, daha sonra kendini vurdu

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan A.U'ya platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. A.U.'nun evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince önce A.U.'yu sonra da kendini vurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 08:59, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 08:39
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Platonik aşık önce teklifini reddeden kadını, daha sonra kendini vurdu

Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'ya platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, A.U.'nun evine gitti. A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U'yu hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor

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