Bakanlar Akar ve Nebati, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde başarılı öğrencilerle görüştü.

Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kayseri'deki Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli silahları inceleyen Akar ve Nebati, daha sonra spor müsabakaları ve akademik alanlarda başarı sağlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Akar, Şırnak'ta şehit düşen iki asker ile Tel Abyad'da şehit olan iki polis başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğinin teminat altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Akar, gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarını başarıyla tamamlamalarının önemini dile getirdi.

Düzenli ders çalışan, kitap okuyan öğrencilere geçmişten bu yana "inek" lakabı takıldığını belirten Akar, "Derslerini çalışıyor, kitabını okuyor, kimseye zararı yok ama hemen 'inek' diye damgayı vuruyorlar. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Bizim eğitim dediğimiz konunun temel aracı okumak. Okuma olmadan bir yere varmamız, bilgi sahibi olmamız mümkün değil. 'Ben bilirim' anlayışından kurtulmamız gerekiyor." diye konuştu.

Artık "soru çağının" yaşandığını, soru sorabilmek için de bilgi sahibi olunması gerektiğini ifade eden Akar, gençlere öğrenmek için çekinmeden soru sormaları tavsiyesinde bulundu.

Yerlilik ve millilik vurgusu yapan Akar, "Her konuda yerli ve milli olmaya dikkat edeceğiz. Ait olduğumuz toplumun değerlerine sahip çıkacağız." dedi.

Son dönemde yapılan yerli ve milli üretim TCG Anadolu ile Togg örneklerini veren Akar, "Bazıları bunlarda eksik buluyor, eleştiriler yapıyor. Bunlar çok yanlış. Biz yaptık, bunları üretmeye başladık. Tabii ki bu şekilde kalmayacak ve gelişecek. ATAK-1 helikopterini yapmıştık şimdi ATAK-3'e geçtik. Her versiyon bir öncekinden daha ileri gidecek. Bundan dolayı yerli ve milli olarak ürettiğimiz silahımıza, aracımıza sahip çıkmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin "öğrenilmiş çaresizlikten" uzak durması gerektiğini, bunun için de çok okumaları, çalışmaları ve araştırmaları gerektiğini vurgulayan Akar, öğrencilerden hayallerinin peşinden koşmalarını ve hayatlarını planlamalarını istedi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bir özne haline geldiğini anlatan Akar, "Özellikle Balkanlarda, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Karadeniz bölgesinde Türkiye'nin olmadığı bir denklem yaşayamaz. Savunma, güvenlik, diplomasi, ekonomi ve sosyal bakımdan böyle bir noktadayız. Bunun daha ileri gitmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerden Türkçeyi doğru kullanmalarını, güçlü lisan bilgisine sahip olmalarını isteyen Akar, sağlam bir dil bilgisi olmadan fikir olmadığını dile getirdi.

"Bizim teminatımız sizlersiniz" diyen Akar, bunun için gençlerin kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine işaret etti. Gençlerden mücadele etmekten asla vazgeçmemelerini de isteyen Akar, rehavete kapılmadan, artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin kazandıkları başarıları onlardan dinleyen, sorularını yanıtlayan Akar, bir gencin, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatın sergilenmesi istihbarat yönünden tehdit oluşturuyor mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Günümüzde istihbarat çok farklı bir hale geldi. Teknik konuların büyük bölümü artık herkes tarafından biliniyor. Bunların kritik noktaları dışında istihbarat konusunda bir sorun yok. Herkes herkesi biliyor ama önemli olan bir milletin, bir kişinin, bir komutanın maksadı ve niyeti. Şu kadar silahı var ama bununla ne yapmak istiyor, niyeti ne. Önemli olan bu."

- Bakanlar Akar ve Nebati kafede oturdu

Öte yandan Akar, gençlerle buluşması öncesinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile buradaki bir kafede oturdu. Bakanlar Akar ve Nebati, buradan MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne geçti.