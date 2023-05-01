Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce, 24-30 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 9 PKK/KCK ve 12 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.