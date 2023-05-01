Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 10:24, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 10:25
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 24-30 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 9 PKK/KCK ve 12 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.