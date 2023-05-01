'İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz'

Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Togg'da teslimatlar başladı
Togg'da teslimatlar başladı
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz'

-"Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Emeğinize sağlık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 11:10, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 10:54
Yazdır
'İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin hedefinde olduğunu belirtti.

Emeğin bayramını kendi emelleri için kullananların, işçinin bir günlük bayram kutlamasına çomak soktuklarını ifade eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün, 1 Mayıs'a bir kötü hatıra giydirip yıllarca yasaklayan zihniyetler yok. İşçinin bayramında halay var, bayram var, tatil var. Bugün, ülkenin yönetiminde sadece elit bir kesim değil, sizin çocuklarınız, babası işçi emeklisi olan insanlar var. Salgın sonrası ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi dünyanın ekonomik sarsıntılar yaşadığı bir dönemde, toplu sözleşmelerde sendikalarla mutabakat peşinde koşarak, tüm talepleri karşılamaya çalışan, asgari ücretliyi, emekliyi, çalışanı ezdirmemek için eldeki tüm imkanları kullanan, inşallah kısa vadeli gündelik sıkıntıları aşmak için çabalayan bir lider, bir Cumhurbaşkanı, bir Recep Tayyip Erdoğan var."

Bakan Soylu, bugün işçilerin, dünyanın en modern insansız hava araçlarını ürettiğini, dünyanın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, köprüleri, otoyolları inşa ettiğini anlattı.

İşçilerin bugün, Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz. Emeğinize sağlık. Halay çekin, Türkiye Yüzyılı'nın coşkusuyla, daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye heyecanıyla, kıyasıya, doyasıya halay çekin. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber