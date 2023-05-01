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1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi

Mart 2023 tarihli anketinde Kılıçdaroğlu'nu yüzde 57,1, Erdoğan'ı ise yüzde 42,9 gösteren Piar Araştırma 18 Nisan 2023 tarihli anketinde Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,2, Erdoğan ise yüzde 47,1 gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 11:43, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 11:48
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1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi

Piar Araştırma şirketi Mart 2023 tarihli anketinde, bin 460 kullanıcı ile 12 ilde yaptığı Seçmen Eğilimleri Araştırması'nı yayımlamıştı.

Piar Araştırma'nın Mart 2023 tarihli araştırmada sonuçları şu şekildeydi:

"Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarına göre yüzde 57,1 oy oranıyla Erdoğan'ın önünde yer alıyor

Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ise anket sonuçlarına göre oy oranı yüzde 42,9

Ankette sorulan diğer soru milletvekilliği seçimlerinde ise birinci parti CHP'nin oy oranı yüzde 32,3

Birinci parti CHP'yi ise yüzde 30,8 ile AKP takip ediyor."

Piar Araştırma'nın 18 Nisan 2023 tarihli son araştırması ise dün açıklandı:

18 Nisan 2023 tarihli anketi yorulayan Piar Araştırma "CHP lideri ve Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49.4 ile ilk turda kazanma sınırına çok yaklaşmış gözüküyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 47.1 ile ankette ikinci sırada yer aldı.Zafer Partisi liderliğindeki ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 2.3 ile üçüncü sırada yer aldı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise yüzde 1.2 ile dördüncü sıraya yerleşti." dedi

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