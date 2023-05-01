11 ilden cesur yürekli çocukların gülüşlerinde umut olmak için hayallerine kanat açtılar

Türk Hava Kurumu ve "Güçlü Yürekler Minik Kanatlar tarafindan organize edilen "Depremzede çocuklara yönelik havacılık faaliyeti", depremzede çocuklara moral vermek için Güçlü Yürekler Minik Kanatlar etkinliği düzenledi. Gönüllü kaptan pilotlar ve öğrencilerin katkılarıyla gerçekleşen program için "11 ilden cesur yürekli çocuklarımızın gülüşlerinde umut olmak için hayallerine kanat açıyoruz" denildi.

Etkinlik öncesi konuşan Ana Kartal Seher Ortatalı "Bugün burada toplanmamıza neden olan 06 Şubat/2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi tüm ülkemize derin bir üzüntü yaşattı. Öncelikle hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kalan vatandaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum." diyerek sözlerine başladı.

Felaket sonrası normalleşme sürecinde ülkece bir olup herkes elinden geldiğince destek olmaya çalıştığı vurgulayan Ortatatlı, "Biz de yaklaşık 2 ay önce birkaç pilot arkadaşımızla birkaç çocuğumuza acılarını hafifletebilmek için özellikle 23 Nisan tarihinde bir eğitim uçağı ile uçuş deneyimi yaşatmak ve belki de geleceğin pilotlarına ışık olmak için bu yola çıktık. Yaşayarak öğrendik ki, iyilik çok kolay bulaşıyor ve kartopunun bir çığa dönüşmesi gibi, bizim küçük projemiz GÜÇLÜ YÜREKLERLE büyüdü ve hayatina dokunabileceğimiz MİNİK KANATLARIN da sayısı arttı, şükürler olsun ki bugüne gelebildik." ifadelerinde bulunudu.

Ana Kartal Ortatalı sözlerine şöyle devam etti;

Gecesini gündüze katan, canı gönülden çalışan birbirinden kıymetli yol arkadaşlarım, yavru kartallarıma teşekkür ederken, tüm imkanlarını bu etkinliğe seferber ederek Hava Parkını bizlerin kullanma açan Sunan Orhan UNSAL başta olmak üzere tüm destekçilerimize minnetlerimi sunarım. Depremden etkilenen çocuklarımıza moral ve destek olmak amacıyla 11 ilden cesur yürekli çocuklarımızın gülüşlerinde umut olmak için uçaklarını kullanmamıza izin veren uçuş okullarımız ve çok değerli pilotlarımız, siz de iyi ki varsınız. Benzer organizasyon ve etkinliklerin devamı için "Güçlü Yürekler, Minik Kanatlar" adlı bir dernek kuracağımız müjdesinide buradan sizlere duyurmak istiyorum. Atamızın dediği gibi "Istikbal Göklerdedir" diyerek herkesin keyifli vakit geçireceği güzel bir gün diliyorum.

Program sonrası Yavru kartallar ve bu etkinlikte emeği geçenler sırasıyla sahneye çıkarak hep birlikte bir hatıra fotoğrafı çektiler

Hangar içinde gerçekleştirilen konuşmaların ardından piste çıkan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Depremzede çocuklar deneyimli pilotların eşliğinde uçuş keyfini doyasıya yaşadı

Etkinlikte, depremden etkilenen çeşitli illerden toplamda 100 çocuk, etkinlik süresince çocuklar ile model uçak yapım atölyesi ve model uçak uçurma yarışması gerçekleştirildi. Ayrica etkinlikte kapalı alanda "98. Yilinda Atatürk ve Türk Hava Kurumu" isimli, içerisinde Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarının da bulunduğu fotoğraf sergisi de gezme fırsatı sundu.

Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan ÜNSAL organizasyonunda gazetecilere havacılık sektörüne ve bugün yapmakta oldukları etkinliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: Bugün bizim için çok özel bir gün, bugün Orhan Ünsal hava parkı için gerçekten özel bir gün, bugün çok mutluyuz, çok heyecanlıyız ve sevinçliyiz; Çünkü biliyorsunuz 6 Şubatta ülkemiz çok büyük bir deprem felaket yaşadı. Çok canlarımızı kaybettik. Çok insanımız yaralandı. Psikolojik olarak yaralandı. Her tür konuda sıkıntılar yaşandı. Ülkemiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tabi bu enkazın altından çocuklarımız yaralı kurtuldu. Depremi yaşayarak o anı yaşayarak çok büyük bir travma geçirdiler. Bizde istedik ki bu çocuklarımız biraz olsun mutlu edelim acılarını hafifletelim istedik. Bu nedenle bugün burada bugün Orhan Ünsal hava parkında böylesine bir etkinlik düzenledik. Bugünkü etkinlikte hem burada çocuklara eğlenecek hem uçakları tanıyacaklar hem havacılığı tanıyacaklar hem de uçacaklar. Belki ilk defa uçuş keyfi yaşayacaklar. İnşallah geleceğin havacıları, geleceğin pilotları, yine bu çocuklarımızın arasında çıkacağını düşünüyorum.

"Aynı imkanların sivil havacılığı da sunulmasını, yansıtılmasını da bekliyoruz"

Elbette ki bizim amacımız zaten amatör ve sportif havacılığa hizmettir, havacılığın temeli olan havacılığı alt yapısı olan amatör ve sportif havacılığı geliştirmek noktasında bir gayret gösterdiklerini aktaran Ünsal sözlerini söyle tamamladı; "Bir emek vermektir. Bugün burada yapmış olduğumuz tamda budur. Ankara yapmış olduğumuz bu havacılık parkı belki Türkiye'ye bir model olacak bir hava parkı. Tabiki bu hava parklarının ülkemizin her tarafında açılmasını gerekiyor. Havacılığımızın gelişmesi açısından bu çok önemli. Özellikle arası tahsisi konusunda Milli Emlak eğer bir destek verirse bizlerde havacılık gönülleri, iş insanları olarak bu tür hava parklarının Türkiye'nin her tarafına yapacağız. Böyle bir niyetimiz var. Ankara'ya ilkini yaptık, inşallah ülkemizin başka illerinde hava parkını yapacağız, hedefimiz var, hayallerimiz var bunlarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca ben amatör ve sportif havacılar derneğini başkanlığını da yapıyorum. Bu konuda tüm havacı arkadaşlarımızla bu işte duayen olan, tecrübesi olan, emekli olan arkadaşlarımızla birlikte bir gayret içindeyiz. Büyük bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle askeri alanda, savunma sanayi alanında çok büyük mesafeler katettik, kuşkusuz bu bizi çok gururlandırıyor ve Türk milleti olarak mutlu olduğumuzu lakin bu başarının aynı şekilde sivil havacılığı da sunulmasını, yansıtılmasını da bekliyoruz. Bizlerde bu noktada elimizi taşın altına koyarak sivil havacılığı geliştirmeye çalışıyoruz. "

