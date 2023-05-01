Fatih'te ev sahibini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
Fatih'te, kira meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibini yaraladıktan sonra gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 13:03, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 13:06
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Nisan'da akşam saatlerinde Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki kasten yaralama olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda, ev sahibi M.Y'nin, kiracısı A.A. ile görüşmek için evine gittiği belirlendi.
Kira meselesinden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tarafından darp edilen M.Y, hastanede tedavi altına alındı.
"Kasten yaralama" suçundan 29 Nisan'da gözaltına alınan A.A, dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.